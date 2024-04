İbrahim Tatlıses'in ikiz torunlarından kötü haber! Yasemin Şefkatli duyurdu

08 Nisan 2024 16:02 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 16:03

2021 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlene Yasemin Şefkatli, sosyal medya fenomenidir. Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerine dair doğum anlarını an be an takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İBRAHİM TATLISES'İN İKİZ TORUNLARINDAN KÖTÜ HABER!

Geçtiğimiz gün ise bir paylaşımıyla duygulandırdı. Doğduğundan beri kalbinde sorun olan oğlu İbrahim Ayel için dua istedi.

Ayel'in sağlık sorunlarının devam ettiğini belirten Şefkatli verdiği kötü haberi işte şu sözlerle duyurdu:

"Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak."

22 Ocak ikiz bebeklerini kucağına alan Yasemin Şefkatli o günden beridir operasyonlar geçirildiğini ifade etti.

En büyük destekçisinin eşi ve ailesi olduğunu söyleyen Şefkatli, takipçilerinden dua istedi. İbrahim Tatlıses, torunundan aldığı bu haber sonrası çok üzüldüğü ve süreci yakından takip ettiği öğrenildi.