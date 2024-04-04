İbrahim Tatlıses'in torununa açtığı dava sonuçlandı

04 Nisan 2024 22:45 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 22:54

İbrahim Tatlıses 6 yıldır Sarıyer'de bulunan dairesinde rızası dışında haksız olarak işgal ettiği gerekçesiyle torunu Mert Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu. Sarıyer'deki daireye yönelik gerçekleştirdiği haksız işgalinin önlenmesine karar veren mahkeme, ayrıca torun Tatlıses'i 370 bin 246 lira haksız işgal tazminatına hükmetti.

İBRAHİM TATLISES TORUNUNA AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

İbrahim Tatlıses İzmir'e yerleştikten sonra Sarıyer'de bulunan dairesinde kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in oturmasını isteyince evinde torunu Mert Tatlıses'in oturduğunu öğrendi. 6 senedir dairesinde oturan torununu mahkemeye veren şarkıcı, davayı kazandı. Sarıyer'deki daireye yönelik gerçekleştirdiği haksız işgalinin önlenmesine karar veren mahkeme, ayrıca torun Tatlıses'i 370 bin 246 lira haksız işgal tazminatına hükmetti.