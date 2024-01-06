İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e dava

06 Ocak 2024 10:58 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 11:11

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun süredir arasının açık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’e ‘Tatlıses’ markasını izinsiz şekilde kullanarak ‘Tatlıses Kebap’ isimli mekân açtığı iddiasıyla dava açtı.

İBRAHİM TATLISES’TEN OĞLUNA DAVA

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin’in haberine göre; Şarkıcı İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’in tüketiciyi yanılttığını ve haksız rekabet sağlamaya çalıştığını iddia etti. Dilekçede, İbrahim Tatlıses, Yıllardır kendi çabasıyla edindiği olumlu itibardan oğlunun gayret göstermeden yararlanmaya çalıştığını belirtti.

DİLEKÇE ORTAYA ÇIKTI

Dilekçede, “Ahmet Tatlıses’in müvekkile ait ‘Tatlıses’ markasına yönelik haksız tecavüzünün tespitini, önlenmesini ve durdurulmasını istiyoruz. Ahmet Tatlıses’in ‘Tatlıses’ markasını hiçbir şekilde kullanmamasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.