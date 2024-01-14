İddialı başlayan Dilek Taşı, final kararı aldı

14 Ocak 2024 13:17 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 13:17

Hikayesinde 80'li yılların anlatıldığı Dilek Taşı dizisi, final kararı aldı. İlk tanıtımıyla beğeni toplayan dizi, final karırıyla izleyicisini üzdü.

DİLEK TAŞI FİNAL KARARI ALDI

Dev bütçeli dönem dizisi Dilek Taşı sezona çok yüksek reytinglerle başlamıştı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken ve ekrana yeni bir soluk getiren dizinin daha da güçlenmesi için yönetmen ve senarist değişikliği de yapılmıştı. Gelen son habere göre dizi için final kararı alındı.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI