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14 Ocak 2024 13:17 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 13:17

İddialı başlayan Dilek Taşı, final kararı aldı

Büyük umutlarla başlayan, başrolünde Salih Bademci ve Hazal Subaşı’nın yer aldığı Dilek Taşı dizisi final kararı aldı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
İddialı başlayan Dilek Taşı, final kararı aldı
DİZİ

Hikayesinde 80'li yılların anlatıldığı Dilek Taşı dizisi, final kararı aldı. İlk tanıtımıyla beğeni toplayan dizi, final karırıyla izleyicisini üzdü. 

DİLEK TAŞI FİNAL KARARI ALDI

Dev bütçeli dönem dizisi Dilek Taşı sezona çok yüksek reytinglerle başlamıştı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken ve ekrana yeni bir soluk getiren dizinin daha da güçlenmesi için yönetmen ve senarist değişikliği de yapılmıştı. Gelen son habere göre dizi için final kararı alındı.

İddialı başlayan Dilek Taşı, final kararı aldı

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

  • Salih Bademci,
  • Hazal Subaşı,
  • Ozan Dolunay,
  •  Elif Doğan,
  • Perihan Savaş,
  • Özge Özberk,
  • Teoman Kumbaracıbaşı,
  • Çiçek Dilligil 
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DİZİ
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