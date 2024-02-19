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19 Şubat 2024 17:17 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 17:21

İkinci Dilan Polat olayı mı yaşanıyor? Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'nun milyonluk aracı radara girdi

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışma programıyla adını duyuran Cansel Ayanoğlu, son model araba alırken çektiği videoyu sosyal medyaya atınca, vatandaşlar 'İkinci Dilan Polat olayı mı geliyor?' diye sormaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları, 25 yaşındaki fenomenin mal varlığının araştırılmasını istedi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Fenomen, Yarışma

Youtube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışma programında dikkat çeken Cansel Ayanoğlu, sosyal medya hesabından “Yeni arabamı aldım” notuyla aldığı lüks aracının videosunu çekti.

KISMETSE OLUR YARIŞMACISI LÜKS ARACIYLA GÜNDEM OLDU 

Yarışmadan sonra şarkı da çıkaran 25 yaşındaki fenomenin fiyatı 3 milyon TL’den 7 milyon TL’ye kadar lüks aracı satın almasının ardından vatandaşlar, fenomen Dilan Polat gibi Cansel Ayanoğlu'nun da mal varlığının araştırılması gerektiğini yazdı. 

İkinci Dilan Polat olayı mı yaşanıyor? Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'nun milyonluk aracı radara girdi - 1. Resim

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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