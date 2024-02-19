İkinci Dilan Polat olayı mı yaşanıyor? Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'nun milyonluk aracı radara girdi

19 Şubat 2024 17:17 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 17:21

Youtube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışma programında dikkat çeken Cansel Ayanoğlu, sosyal medya hesabından “Yeni arabamı aldım” notuyla aldığı lüks aracının videosunu çekti.

KISMETSE OLUR YARIŞMACISI LÜKS ARACIYLA GÜNDEM OLDU

Yarışmadan sonra şarkı da çıkaran 25 yaşındaki fenomenin fiyatı 3 milyon TL’den 7 milyon TL’ye kadar lüks aracı satın almasının ardından vatandaşlar, fenomen Dilan Polat gibi Cansel Ayanoğlu'nun da mal varlığının araştırılması gerektiğini yazdı.