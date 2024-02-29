İklim Tamkan'ın şiddet iddiası sonrası Fırat Tanış ilk kez konuştu

29 Şubat 2024 14:20 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 14:40

Piyanist İklim Tamkan, bir süre önce ayrıldığı oyuncu ve müzisyen Fırat Tanış’ın beraberliğini sonlandırdıktan sonra kendisini ve ailesini “ağır psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalına soktuğunu” belirtti. Konu hakkında ilk kez konuşan oyuncu, adalete güvendiğini belirtti.

FIRAT TANIŞ İLK KEZ KONUŞTU

Fırat Tanış iddialar sonrası sessizliğini bozdu. Oyuncu "Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

"BENİ, AİLEMİ VE YAKINLARIMI TEHDİT ETTİ"

Sosyal medya hesabından ayrıldığı oyuncu ve müzisyen Fırat Tanış'tan sistematik olarak şiddet gördüğünü açıklayan Piyanist İklim Tamkan, suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür. Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır. Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım." diyerek yaşadığı süreci paylaştı.