İlker İnanoğlu'nun babasına vedası gündem oldu: “Vefat ettiği zaman rahatlarım zannediyordum"

04 Nisan 2024 17:05 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:11

Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. İnanoğlu için bugün ailesi ve sevenleri tarafından TİM Show Center'da veda töreni düzenlenmişti. Sanat camiasının katıldığı törende ünlü isimler tek tek sahneye çıkaran İnanoğlu için veda konuşması yapmıştı. Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu'nun törende yaptığı konuşma bütün sanat camiasını duygulandırdı.

“BU KADAR ÜZÜLECEĞİMİ TAHMİN ETMİYORDUM”

Babasının veda töreninde konuşan İlker İnanoğlu, “Beklediğimiz halde böyle bir konuşma yapacağımı tahmin etmiyordum. Çok mükemmeliyetçi bir adamdı. Her şeyi detayına kadar incelerdi. 18 yaşından beri kendisini sağlık sebeplerinden dolayı Amerika’ya doktorlara götürdüm. Son zamanlarda yüzünde melanom kanseri vardı. Onun alınması için giderdik. Alındığında yüzünde çapraz bandajlar vardı. Otele geldik, asansöre bindik. Asansörde başkaları da vardı. Eğilmiş kendi düğmeye basmaya çalışıyordu. Babama ‘izin ver de ona da ben basayım artık’ dedim. Millet bize güldü. Her şeyi kendi yapmak isteyen bir insandı. Çok sert bir babaydı. Hala çocuk gibiyim karşısında. Vefat ettiği zaman rahatlarım zannediyordum ama çok zormuş. İçimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum. Baba seni çok seviyorum mekanın cennet olsun” dedi.