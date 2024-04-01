Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Magazin>İnci Taneleri dizisi iki hafta üst üste ekrana gelmeyecek
01 Nisan 2024 21:09 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 21:09

İnci Taneleri dizisi iki hafta üst üste ekrana gelmeyecek

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi bu hafta yayında olmayacak. Böylece bayramda da gösterilmeyecek dizi üst üste iki hafta ekranda olmayacak.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
İnci Taneleri dizisi iki hafta üst üste ekrana gelmeyecek

Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan İnci Taneleri dizisi, iki haftalık bir ara verdi. Başrolünde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü gibi isimlerin yer aldığı dizi son olarak 10. bölümle ekranda yer aldı. 

İNCİ TANELERİ DİZİSİ BI HAFTA YAYINLANMAYACAK 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı İnci Taneleri dizisi bu hafta ekranlara gelmeyecek. Bölümün yetişememesi nedeniyle yayınlanmayacak dizi bayram haftasıyla beraber üst üste iki hafta ekranda olmayacak. 

İnci Taneleri dizisi iki hafta üst üste ekrana gelmeyecek - 1. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber.com
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...