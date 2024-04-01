01 Nisan 2024 21:09 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 21:09
İnci Taneleri dizisi iki hafta üst üste ekrana gelmeyecek
Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi bu hafta yayında olmayacak. Böylece bayramda da gösterilmeyecek dizi üst üste iki hafta ekranda olmayacak.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan İnci Taneleri dizisi, iki haftalık bir ara verdi. Başrolünde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü gibi isimlerin yer aldığı dizi son olarak 10. bölümle ekranda yer aldı.
İNCİ TANELERİ DİZİSİ BI HAFTA YAYINLANMAYACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı İnci Taneleri dizisi bu hafta ekranlara gelmeyecek. Bölümün yetişememesi nedeniyle yayınlanmayacak dizi bayram haftasıyla beraber üst üste iki hafta ekranda olmayacak.
Kaynak: TGRT Haber.com