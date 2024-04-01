İnci Taneleri dizisi iki hafta üst üste ekrana gelmeyecek

01 Nisan 2024 21:09 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 21:09

Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan İnci Taneleri dizisi, iki haftalık bir ara verdi. Başrolünde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü gibi isimlerin yer aldığı dizi son olarak 10. bölümle ekranda yer aldı.

İNCİ TANELERİ DİZİSİ BI HAFTA YAYINLANMAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı İnci Taneleri dizisi bu hafta ekranlara gelmeyecek. Bölümün yetişememesi nedeniyle yayınlanmayacak dizi bayram haftasıyla beraber üst üste iki hafta ekranda olmayacak.