'Indiana Jones' yıldızı ve 2 kızı uçak kazasında hayatını kaybetti

06 Ocak 2024 11:34 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 11:34

'Indiana Jones' filminin yıldızı Christian Oliver ve 2 kızı Karayipler'deki uçak kazasında hayatını kaybetti. Oyuncu, George Clooney ve Tom Cruise gibi isimlerle birlikte filmlerde rol almıştı.

ÜNLÜ YILDIZ UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Perşembe günü Bequia adası açıklarında gerçekleşen Karayipler'deki uçak kazasında, hayatını kaybeden Bequialı pilot Robert Sachs'ın yanı sıra Christian Klepser ve iki kızının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Christian Klepser'in sahne ismiyle Christian Oliver adlı ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Oliver'ın bir filmde birlikte çalıştığı yönetmen Nick Lyon, oyuncu için paylaştığı mesajında “Huzur içinde uyu arkadaşım” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Oliver'ın son paylaşımı yürekleri sızlattı. Ünlü oyuncu 4 gün önce Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Cennetten selamlar... 2024 biz geliyoruz" diye mesaj atmıştı.