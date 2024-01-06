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    • 06 Ocak 2024 11:34 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 11:34

    'Indiana Jones' yıldızı ve 2 kızı uçak kazasında hayatını kaybetti

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Ünlü Hollywood yıldızı Christian Oliver, Perşembe günü okyanusa düşen küçük uçakta iki kızıyla birlikte hayatını kaybetti.

    &#039;Indiana Jones&#039; yıldızı ve 2 kızı uçak kazasında hayatını kaybetti
    Kaza, Oyuncu

    'Indiana Jones' filminin yıldızı Christian Oliver ve 2 kızı Karayipler'deki uçak kazasında hayatını kaybetti. Oyuncu, George Clooney ve Tom Cruise gibi isimlerle birlikte filmlerde rol almıştı.

    ÜNLÜ YILDIZ UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ 

    Perşembe günü Bequia adası açıklarında gerçekleşen Karayipler'deki uçak kazasında, hayatını kaybeden Bequialı pilot Robert Sachs'ın yanı sıra Christian Klepser ve iki kızının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Christian Klepser'in sahne ismiyle Christian Oliver adlı ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı.

    Oliver'ın bir filmde birlikte çalıştığı yönetmen Nick Lyon, oyuncu için paylaştığı mesajında “Huzur içinde uyu arkadaşım” ifadelerini kullandı.

    'Indiana Jones' yıldızı ve 2 kızı uçak kazasında hayatını kaybetti

    Ayrıca Oliver'ın son paylaşımı yürekleri sızlattı. Ünlü oyuncu 4 gün önce Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Cennetten selamlar... 2024 biz geliyoruz" diye mesaj atmıştı.

     

    Haberler>Magazin>'Indiana Jones' yıldızı ve 2 kızı uçak kazasında hayatını kaybetti
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    Kazaoyuncu
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