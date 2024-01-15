İnkar ediyorlardı! Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir birlikte görüntülendi

15 Ocak 2024 14:16 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:16

Kirli Sepeti dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir ile Bambaşka Biri dizisinde rol alan Burak Deniz, ikinci kez hayranları tarafından görüntülendi.

HAYRANLARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİLER

Daha önce de birlikte görüntülenen ve sadece arkadaş olduklarını söyleyen iki oyuncu, hafta sonu çıktıkları tatilde tekrar görüntülendi. "Bir gün inşallah bir yerde görüntülersiniz ve bu sorular son bulur" ifadesini kulanan Burak Deniz'in, Bestemsu Özdemir ile karesini hayranları çekti. Set arasında, hafta sonu için tatile çıkan ikilinin konu ile ne söyleyeceği merak konusu oldu.