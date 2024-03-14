Iron Man'in yıldızı kansere yakalandığını duyurdu

14 Mart 2024 08:13 - Güncelleme : 14 Mart 2024 08:20

ABD'li ünlü oyuncu Olivia Munn, sosyal medya hesabından meme kanserine yakalandığını açıkladı.

Munn, kanserin hızlı yayılan bir türde olduğunu belirtirken "Ancak seçeneklerim olmasına zamanım var. Bir gün bununla yüzleşmek zorunda kalabilecek tüm kadınlar için de aynısını istiyorum" dedi.

10 AYDA 4 AMELİYAT GEÇİRDİ

Son 10 ay içerisinde dört farklı ameliyat geçirdiğini ve hastalığın en zor kısımlarını atlattıktan sonra duyurmak istediğini belirtti.

Munn, sosyal medya paylaşımında "Umarım bunu paylaşmam başkalarının kendi yolculuklarında rahatlık, ilham ve destek bulmalarına yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

The Newsroom, Magic Mike, Iron Man 2 ve X-Men: Apocalypse gibi filmlerde oynayan oyuncu, paylaştığı mesajda komedyen eşi John Mulaney’e de teşekkür etti.

Munn ile Mulaney çiftinin Malcolm Hiệp isminde 3 yaşında bir çocukları bulunuyor.