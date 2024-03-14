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14 Mart 2024 08:13 - Güncelleme : 14 Mart 2024 08:20

Iron Man'in yıldızı kansere yakalandığını duyurdu

Ünlü Hollywood yıldızı Olivia Munn, meme kanserine yakalandığını ve 10 ayda 4 ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Iron Man&#039;in yıldızı kansere yakalandığını duyurdu
Olivia Munn, Meme Kanseri, John Mulaney

ABD'li ünlü oyuncu Olivia Munn, sosyal medya hesabından meme kanserine yakalandığını açıkladı. 

Munn, kanserin hızlı yayılan bir türde olduğunu belirtirken "Ancak seçeneklerim olmasına zamanım var. Bir gün bununla yüzleşmek zorunda kalabilecek tüm kadınlar için de aynısını istiyorum" dedi.

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10 AYDA 4 AMELİYAT GEÇİRDİ

Son 10 ay içerisinde dört farklı ameliyat geçirdiğini ve hastalığın en zor kısımlarını atlattıktan sonra duyurmak istediğini belirtti. 

Munn, sosyal medya paylaşımında "Umarım bunu paylaşmam başkalarının kendi yolculuklarında rahatlık, ilham ve destek bulmalarına yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

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EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

The Newsroom, Magic Mike, Iron Man 2 ve X-Men: Apocalypse gibi filmlerde oynayan oyuncu, paylaştığı mesajda komedyen eşi John Mulaney’e de teşekkür etti.

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Munn ile Mulaney çiftinin Malcolm Hiệp isminde 3 yaşında bir çocukları bulunuyor.

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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