İş adamı başarılı olmanın püf noktasını anlattı

28 Aralık 2023 14:54 - Güncelleme : 28 Aralık 2023 15:07

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) tarafından düzenlenen 3. Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’ne katılmak üzere New York’tan İstanbul’a gelen Akdeniz, etkinlikte yaptığı konuşmasında Diyarbakır’dan Kanada’ya oradan da ABD’ye gidiş sürecini anlattı ve o günlerden bugüne sıfırdan zirveye yükselirken yaşadığı zorlukları anlattı.

Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen etkinliğe otomotiv sektörü başta olmak üzere, iş, sanat, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kişi katıldı. Akdeniz’in ABD’de yaptığı hayırseverlik faaliyetleri ile Champion Pizza ve Hakki’s Pizza markaları başta olmak üzere iş alanındaki başarıları da ödüllendirildi. Akdeniz’e ödülünü ünlü oyuncular Şafak Sezer ve Okan Bayülgen verdi.

“Geri almak için asla yapma ilham olmak için yap”

22 yıl önce hayatımın en kötü zamanında dilim pizza alacak bir doları olmadığını belirten Akdeniz, “Evsiz kaldım. 96 gün evsizler barınağında kaldım. Ama pes etmedim. İş aramaya devam ettim. Sonunda bir pizza restoranında bulaşıkçı olarak ise başladım ve bir gün pizzacı arkadaşın işe gelmemesi sayesinde o gün pizzacı oldum. Başkalarına yardım ettiğinde geri almak için asla yapma ilham olmak için yap. İnanın başkalarına yardım etmek çok iyi bir insan olmanın en güzel yollarından biridir. Çok iyi bir insan olmak için çok zengin olmanız gerekmiyor ve başarılı olmak için çok akıllı olmanız hiç gerekmiyor. Hayalleriniz olsun, hayattaki amacınız olsun ve hedefleriniz olsun sadece. Hedefiniz hakkında hayal kurmayı asla pes edip bırakmayın. Ve inanın başaracaksınız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Pes etmeyince birçok şeyi başarabileceğinin altını çizen Akdeniz, “13 yıl önce ilk pizzacı dükkanımı açtım. Aynı sene Dünya Pizza Şampiyonu oldum. 8 yıl önce Amerikan vatandaşı oldum. 4 yıl önce dondurulmuş gıda markam Hakki’s Pizza’yı piyasaya sürdüm. Şu anda 24 pizza dükkanımız var. 13 tanesi Champion Pizza markasıyla hizmet veriyor. 3 yıl önce New York Times beni kapak sayfasına "pizza mogul" olarak koydu. Forbes dergisi 2019’un en ilham verici hikayesi olarak aday gösterdi. 2019’un en iyi ilham verici göçmen ödülü aldım. 2021 ABD’nin en iyi iş insanı seçildim. 2023 yılı ABD’de en iyi yardımsever kişisi seçildim. Aslında bu aldığım ödüllerin arkasında Amerika’da 10 senedir evsizlere yaptığımız yardımlardan dolayıdır. Her çarşamba akşamı 10 senedir aralıksız yemek ilaç ve elbise yardımı yapıyoruz ben olmasam bile ekibimiz her zaman oradadır” ifadelerine yer verdi.