İşçileri darbetmekle suçlanıp gözaltına alınmıştı... Ferman Toprak sessizliğini bozdu!

06 Ocak 2024 01:41 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 01:42

Şarkıcı Ferman Toprak, iddiaya göre Beykoz'daki 5 katlı lüks villasını tadilattan geçirmek için 1,5 milyon liraya anlaştı. Villayı baştan sona tadilattan geçiren işçiler, iddiaya göre parayı bir türlü alamadı. Bir süre sonra Ferman Toprak, 1,5 milyon liranın çok olduğunu, 800 bin lira ödeyebileceğini söyledi. Çıkan tartışmada Ferman Toprak ve arkadaşlarının, işçilere saldırdığı öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan işçiler Ferman Toprak'tan şikayetçi olurken Toprak ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"ZARARA UĞRAYAN TARAF BENİM"

Yaşanan olaylar sonrası Toprak, hakkındaki iddialara X'teki kişisel sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Hakkımda yapılan haber sonrası, tarafıma bilinçli ve örgütlü bir linç girişimi başlatılmıştır." diyen Toprak, "Haksızlığa, maddi ve manevi zarara uğrayan taraf şahsımdan başkası değildir." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/fermantoprak/status/1743307404278727055

"KİMLİĞİME ZARAR VEREN HERKESE İLİŞKİN GEREKLİ TAKİP VE ŞİKAYETLER YAPILACAK"

Toprak, paylaşımının devamında şunları kaydetti: "25 senelik sanat hayatımda, kendi kazancımdan fazla, çalışanların, emekçilerin yanında olduğumu; sanat camiasında beni tanıyan herkes bilir. İşçiler ve emekçiler baş tacıyken; sadece tanınırlığımdan yola çıkarak haksız kazanç elde etmek maksadıyla, gerçek olmayan iddilarla tarafıma ve kimliğime zarar veren herkese ilişkin gerekli tüm takip ve şikayetler de yapılacaktır. Olay adli mercilere intikal etmiştir. Tüm şikayetler ve hukuki süreç sonuna karar avukatım Ergin Haseki tarafından takip edilecektir."

NE OLMUŞTU?

Show Tv'nin haberine göre, "Hayatı Tesbih Yapmışım" şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı Ferman Toprak, Beykoz'daki 5 katlı lüks villasını tadilattan geçirmek için 1,5 milyon liraya anlaşmıştı. Villayı baştan sona tadilattan geçiren işçiler parayı bir türlü alamamıştı. Bir süre sonra Ferman Toprak, iddiaya göre 1,5 milyon liranın çok olduğunu 800 bin lira ödeyebileceğini söylemişti.

İşçiler çıkan tartışmada ünlü şarkıcının arkadaşlarıyla birlikte kendilerine saldırdığını iddia etmişti. Toprak'ın kendilerine silah çektiğini, silahın kabzasıyla vurduğunu söyleyen işçiler, ardından tekme, yumruk ve sopalarla darbedildiklerini belirtmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan işçiler Ferman Toprak'tan şikayetçi olmuştu. Toprak olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

"ÖNCE SİLAH ÇEKTİ, SONRA KABZASIYLA VURDU"

Ölümden dönen işçiler korku dolu anları şu sözlerle anlatmıştı: "Yaklaşık 2 aydır Ferman Toprak'la çalışıyoruz. 'Benim param yok. Biz doğuluyuz, 1,5 milyona el sıkışalım.' dedi. 'Tamam, senin canın sağ olsun.' dedim. Biz sabah hem çalışmaya hem de paramızı almaya geldik. Adam arabadan iner inmez zaten arkadaşlarıyla beraber silah çektiler. Silahın kabzasıyla kimimizin kafasına kimimizin göğsüne vurdular. Bize fırsat vermediler.

"SAVCI DA BENİM HAKİM DE BENİM"

Ben Ferman Toprak'ı tuttum arabamın arkasına götürdüm. 'Bak Ferman abi akıllı ol. Birini vurursan cezaevine girersin.' dedim. Toprak, 'Savcı da benim hakim de benim. Ceza almam.' dedi. O evde alçı, boya komple her şeyi ben yaptım. Bütün parayı biz kendimiz verdik. Ferman Toprak silahın kabzasıyla alnıma vurdu. Biz canımızı zor kurtardık. Parayı ödememek için çamura yatıyor."

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

Adana'da 30 Ocak 1975 tarihinde doğan Ferman Toprak baba tarafından Adıyaman'ın Bezik, anne tarafından Şanlıurfa'nın İzol aşiretindendir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Adana'da okuduktan sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesine başlamıştır. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakan Toprak, müzik alanında çalışmak için İstanbul'a gelip 1997 yılında "Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim" adlı ilk albümü yayınlandı. 2017 yılında Hilal Öztürk ile dünyaevine giren Ferman Toprak'ın evliliğinden Mayıs 2018'de Adel Su adında bir kızı dünyaya geldi.