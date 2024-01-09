İsrail ordusuna katılan oyuncu, Gazze'de ağır yaralandı

09 Ocak 2024 13:38 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:38

Rol gereği Netflix’te yayınlanan ve İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi konu alan Fauda dizisinde rol alan oyuncu, ağır yaralanarak tedavi altına alındı.

İSRAİL ORDUSUNA KATILDIĞINI DUYURDU

Fauda dizisinde rol alan eski İsrail askeri oyuncu Idan Amedi, paylaştığı videoda, "WhatsApp'ı açtım ve bir sürü mesaj gördüm. Hepinize iyi olduğumuzu bildiriyorum. Cumartesi gününden beri burada pek uyuyamadım ama moralimiz yüksek ve neden burada olduğumuzu her an anlıyoruz. Ailelerimizi ve çocuklarımızı korumak için." demişti.

"SAHNE DEĞİL, GERÇEK BİR HAYAT"

Uzun mesaj yayınlayan oyuncu, "On yıldan fazla bir süre önce askeri konuşmaları geride bıraktım. Bu yüzden detaylandırmayacağım, sadece bu zor günlerde tüm İsrail'e basit kelimelerle şunu söyleyeceğim: Kazanacağız. İsrail halkına ve IDF askerlerine merhaba; Bu Fauda'dan bir sahne değil bu gerçek bir hayat. Çocuklarımızı korumak için buradayız kazanana kadar durmayacağız. Hadi kazanalım." İfadelerine yer verdi.