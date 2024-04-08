İzzet Yıldızhan ve Ece Seçkin polemiği büyüyor! ''Bizim üzerimizden reklam yapmasın''

08 Nisan 2024 21:23 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 21:29

İzzet Yıldızhan yaptığı bir açıklamada, kadınların giyim tarzını eleştirerek "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" demişti. Teknesinde yarıçıplak halde şarkı söylediği anları paylaşan Yıldızhan'a Ece Seçkin'e "Bize 'Sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor' diyen İzzet abimin yarıçıplak halde hele loy loy yapması" dedi.

"ÜZERİMİZDEN REKLAM YAPMASIN"

İzzet Yıldızhan Ece Seçkin'in açıklamalarına cevap verdi. Yıldızhan'ın menajeri Altan Karabulut, sosyal medyadan, "Bizim üzerimizden reklam yapmasın! " diyerek yayınlanan videonun 2023 yılına ait olduğunu açıkladı.