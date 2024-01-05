Jess Molho ailesi hakkında çıkan yorumlara cevap verdi: Ben sizin bildiğiniz erkelerden değilim

05 Ocak 2024 09:39 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 09:45

Sunucu Jess Molho, sosyal medyadan ailesiyle ilgili gelen yorumlara "Dayanamıyorum. Artık üstüme gelinmeye başlandı.” diyerek sert çıktı.

"ONLAR BENİM MALIM DEĞİL"

Sosyal medya hesabından eşi ve kızı hakkında gelen olumsuz yorumlar hakkında konuşan Jess Molho, "Artık üstüme gelinmeye başlandı. Şimdi ben şöyle anlatayım, ben sizin bildiğiniz erkeklerden değilim. Yani benim karım veya kızım bana danışarak kıyafet giymiyorlar. He onlarla ilgili bir sıkıntım olursa zaten ben onlara tatlı dille anlatırım. Yine onlar isterse yapar, isterse yapmaz. Onlar benim malım değil" diyen Jess Molho, kadınlara seslenerek "Yani siz bir erkeğin eşyası değilsiniz.” dedi.

“BİZİM EVDE BÖYLE BİR DURUM YOK”

Gelen yorumlara bir hayli sinirlenen Molho, "Onlar benim malım değil. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü hep yanlış yerden giriyorsunuz. Ve bunu hanımlar yapıyor çok üzülüyorum. Yani siz bir erkeğin eşyası değilsiniz. Ben karımı her sabah onaylayarak evden göndermiyorum. Bana 'bu kıyafetleri onaylıyor musun? Ona göre gideceğim' demiyor. Bizim evde böyle bir durum yok. Sizin evde böyle bir durum varsa, lütfen bu zihniyeti düzeltmek için çabalayın," dedi.