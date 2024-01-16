Julia Roberts gençlik sırrını tek tek açıkladı

16 Ocak 2024 09:53 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:53

En son Dünyayı Ardında Bırak filmi ile hayranlarının karşısına çıkan Julia Roberts yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi. Hollywood yıldızı Julia Roberts, Vogue İngiltere’nin son sayısına kapak oldu. Özel hayatıyla ilgili bazı detaylar veren Roberts, gençlik ve güzellik sırrını paylaştı.

“Değişmediğimi söylemiyorum" diye konuşan 56 yaşındaki oyuncu Julia Roberts, "Çünkü Tom Hanks’le bir filmde çekilmiş bir fotoğrafımızı gördüm ve yüzümüzde hiç kırışık yoktu, sanki ütülenmiş gibiydik” dedi. Roberts, genç görüntüsünü neye borçlu olduğu sorulduğunda “İyi genler, mutlu bir yaşam sürmek ve kocam Danny Moder" diye cevabını verdi.

Görüntü yönetmeni olan Danny Moder 2000 yılında The Mexican filminin setinde tanışan Julia Roberts, 2002 yılında evlendi. Ünlü çiftin Hazel ile Finn adında ikizleri ve Henry Daniel isimli bir oğulları bulunuyor. Julia Roberts, "Kocamın beni sevdiğine ve çok mutlu edecek şekilde benimle ilgilendiğine inanıyorum. Ve mutlu birini gördüğünüz zaman, onun kaç yaşında olduğu önemli değildir" dedi.