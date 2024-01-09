Kaan Boşnak’ın eşinden çok konuşulacak iddialar: Oğlu babasını hiç tanımıyor
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak’ın eşi sosyal medya paylaşımıyla çok konuşulacak iddialarda bulundu. Eşinden hamileyken şiddet gördüğünü iddia eden Başak Ceylan Torun, 3 yaşındaki oğlunun ise babasını hiç görmediğini öne sürdü.
Daha önce Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu'nun kız arkadaşını darp ettiği iddiası ortalığı karıştırmıştı. Şimdi ise grubun solisti Kaan Boşnak’ın eşi çok konuşulacak iddialarda bulundu.
OĞLU, BABASINI TANIMIYOR
Başak Ceylan Torun, sosyal medya hesabından Kaan Boşnak ile ilgili iddialarda Aybike Çelik’in paylaşımını alıntıladı. Aybike Çelik, paylaşımında, “Hamileyken erkek şiddetine maruz kaldın, sustun. 20 günlük bebeğinle hiçbir şey söylemeden terk edildin, sustun. Sen oğluna babasının kim olduğunu cevabını ağlayarak veremezken aynı saatlerde o Berlin’de keyif fotoğrafları atıyor. “ sözlerine yer verildi.
YEŞİM SALKIM'DAN DESTEK GELDİ
Aldatıldığını ve eşinin 3 yaşındaki oğlu ile hiç görüşmediğini iddia eden Torun’un paylaşımını alıntılayan Yeşim Salkım, “Sabırla koruk pekmez olur. Canım gün olur devran döner” ifadesini ağlama ifadesiyle paylaştı.