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    • 09 Ocak 2024 14:20 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:28

    Kaan Boşnak’ın eşinden çok konuşulacak iddialar: Oğlu babasını hiç tanımıyor

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak’ın eşi sosyal medya paylaşımıyla çok konuşulacak iddialarda bulundu. Eşinden hamileyken şiddet gördüğünü iddia eden Başak Ceylan Torun, 3 yaşındaki oğlunun ise babasını hiç görmediğini öne sürdü.

    Kaan Boşnak’ın eşinden çok konuşulacak iddialar: Oğlu babasını hiç tanımıyor
    Şarkıcı

    Daha önce Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu'nun kız arkadaşını darp ettiği iddiası ortalığı karıştırmıştı. Şimdi ise grubun solisti Kaan Boşnak’ın eşi çok konuşulacak iddialarda bulundu.

    OĞLU, BABASINI TANIMIYOR 

    Başak Ceylan Torun, sosyal medya hesabından Kaan Boşnak ile ilgili iddialarda Aybike Çelik’in paylaşımını alıntıladı. Aybike Çelik, paylaşımında, “Hamileyken erkek şiddetine maruz kaldın, sustun. 20 günlük bebeğinle hiçbir şey söylemeden terk edildin, sustun. Sen oğluna babasının kim olduğunu cevabını ağlayarak veremezken aynı saatlerde o Berlin’de keyif fotoğrafları atıyor. “ sözlerine yer verildi.

    Kaan Boşnak’ın eşinden çok konuşulacak iddialar: Oğlu babasını hiç tanımıyor

    YEŞİM SALKIM'DAN DESTEK GELDİ 

    Aldatıldığını ve eşinin 3 yaşındaki oğlu ile hiç görüşmediğini iddia eden Torun’un paylaşımını alıntılayan Yeşim Salkım, “Sabırla koruk pekmez olur. Canım gün olur devran döner” ifadesini ağlama ifadesiyle paylaştı.

     

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    şarkıcı
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