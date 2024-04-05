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05 Nisan 2024 23:01 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 23:01

"Kadir Diye Bir Kardeşim Yok" diyen Kemal Doğulu'dan zeytin dalı! Barışma şartını açıkladı

Oyuncu Kadir Doğulu'nun abisi Kemal Doğulu, 'Benim Kadir diye kardeşim yok' diyerek rest çekmişti. Küs oldukları bilinen iki kardeşten Kemal Doğulu verdiği röporatjda barışma şartını açıkladı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
&quot;Kadir Diye Bir Kardeşim Yok&quot; diyen Kemal Doğulu&#039;dan zeytin dalı! Barışma şartını açıkladı

Moda programlarında jüri üyeliği yapan Kemal Doğulu, geçtiğimiz aylarda kardeşi Kadir Doğulu ile küs olduklarını belirterek, "Benim sadece kan bağım var. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Sebepleri var küslüğün tabii ki. O biliyor, ben biliyorum ve ailem biliyor" demişti. 

KEMAL DOĞULU'DAN KADİR DOĞULU'YA ZEYTİN DALI 

Snob Magazin'in kameralarına yakalanan Kemal Doğulu, küs olduğu kardeşi Kadir Doğulu ile barışma şartını açıkladı. Doğulu, muhabirlerin "Bu bayram bir barışma olur mu?" sorusuna verdiği "Gelip elimi öperse neden olmasın" cevabıyla zeytin dalı uzattı. 

Kaynak: TGRT Haber.com
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