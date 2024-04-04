Kadir İnanır'ın taburcu edildiği haberlerine Jülide Kural'dan cevap

04 Nisan 2024 19:36 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 19:36

Geçirdiği ameliyat sonrası kısa süre entübe edilen Kadir İnanır'ın doktoru, "Bilinci açık, iletişim kurabiliyor ancak konuşması için erken. Kendisine ulaştırılan selamlara karşı gülümsedi” ifadelerini kullanmıştı. Hastaneden taburcu edildiği haberine hayat arkadaşı Jülide Kural'dan cevap geldi.

KADİR İNANIR'IN TABURCU EDİLDİĞİ HABERİNE JÜLİDE KURAL'DAN YALANLAMA

Jülide Kural; 'Kadir İnanır'a ilişkin son durumu sizinle paylaşmak isterim çünkü malesef doğru olmayan bilgiler basında çıkmaya başladı. Bildiğiniz üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma serüveninin ardından, evet hastaneden ayrıldık. Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yerleştik' diyerek usta oyuncunun tedavisinin başka bir hastanede devam edeceğini belirtti.