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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 19:36 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 19:36

Kadir İnanır'ın taburcu edildiği haberlerine Jülide Kural'dan cevap

Kadir İnanır geçirdiği inme sonucu ameliyata alınmıştı. Bir süredir hastanede tedavisi devam eden oyuncunun taburcu edildiği iddia edilmişti. Jülide Kural'dan çıkan haberler sonrası ilk açıklama geldi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Kadir İnanır&#039;ın taburcu edildiği haberlerine Jülide Kural&#039;dan cevap

Geçirdiği ameliyat sonrası kısa süre entübe edilen Kadir İnanır'ın doktoru, "Bilinci açık, iletişim kurabiliyor ancak konuşması için erken. Kendisine ulaştırılan selamlara karşı gülümsedi” ifadelerini kullanmıştı. Hastaneden taburcu edildiği haberine hayat arkadaşı Jülide Kural'dan cevap geldi. 

KADİR İNANIR'IN TABURCU EDİLDİĞİ HABERİNE JÜLİDE KURAL'DAN YALANLAMA 

Jülide Kural; 'Kadir İnanır'a ilişkin son durumu sizinle paylaşmak isterim çünkü malesef doğru olmayan bilgiler basında çıkmaya başladı. Bildiğiniz üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma serüveninin ardından, evet hastaneden ayrıldık. Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yerleştik' diyerek usta oyuncunun tedavisinin başka bir hastanede devam edeceğini belirtti. 

Kadir İnanır'ın taburcu edildiği haberlerine Jülide Kural'dan cevap - 1. Resim

"ÖYLE KARİZMATİK Kİ"

Açıklamasının sonunda hayat arkadaşına övgüler yağdıran Kural, 'Tüm bu zorlu süreçlere inat o yatağın içinde Yunan mitolojisindeki Zeus'un gücü, Paris'in yakışıklılığı ile öylesine karizmatik ki' dedi.
Kaynak: TGRT Haber.com
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