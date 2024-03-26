Kalben sahnede zıp zıp zıpladı! Dansları yine ilgi gördü

26 Mart 2024 18:42 - Güncelleme : 26 Mart 2024 18:42

Sahneden giydiği renkli kostümler ve danslarıyla adından söz ettiren Kalben, danslarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada paylaşılan video binlerce yorum aldı.

KALBEN YİNE DANSIYLA KONUŞULDU

Sadece, Haydi Söyle, Yara gibi şarkılarının sahibi Kalben sahnede yine kendine has müziklerle dans etti. Sahnede bir baştan bir başa zıplayan Kalben, Mor uzun elbisesiyle yine gündem olmayı başardı. Şarkıcının dinleyicileri "Enerjisi hiç bitmiyor", "Süper dans" şeklinde yorum yaptı.