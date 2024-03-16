Kanal 7'nin sevilen dizisi Rüzgarlı Tepe'ye yeni kan geldi! Serdar Yusuf Şen Almanya'dan geliyor

16 Mart 2024 13:56 - Güncelleme : 16 Mart 2024 14:26

2024 Ocak ayında izleyiciyle buluşan ve hafta içi her gün yayınlanan Rüzgarlı Tepe adlı dizisine transferler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de genç isimlerden biri Serdar Yusuf Şen oldu.

Genç ve dinamik olmaya doğru giden Rüzgarlı Tepe'de ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak olan Serdar Yusuf Şen, diziye avukat rolüyle geliyor. Genç yaşına rağmen yetenekli olan Şen, şimdiden dikkatleri üzerine topladı.

RÜZGARLI TEPE'NİN YENİ AVUKATI SERDAR YUSUF ŞEN KİMDİR?

1998 yılında Almanya'da doğan, Serdar Yusuf Şen, aslen Orduludur. Ancak memleketine çok az uğrayan Şen, 25 yıllık hayatı boyunca hep kendini geliştirmek üzere eğitim aldı. Toplamda 3 dili ana dili gibi konuşan Şen, İngilizce, İspanyolca ve Almanya dillerini biliyor.

Çocukluk dönemini Almanya'da geçirse de akabinde Türkiye'ye dönüş yaptı. Üniversite hayatını da yurt dışında okuduktan sonra oyunculuk deneyimini ilk kez Rüzgarlı Tepe ile elde edecek. Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimini tamamladı.