Kansere yakalanan Armağan Çağlayan son sağlık durumu belli oldu 

18 Ocak 2024 00:23 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 00:24

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, 21 Kasım 2022'de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü.

Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim” demişti.

"OPERASYON GEÇİRDİM"

Hastalığın lenflerine bulaşmadığı belirten sunucu, 30 Kasım'da ameliyat olmuş, operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu.

Haber Global'de yer alan bilgiye göre, Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını cevaplayan ünlü sunucu, yerleştiği Ayvalık'tan üç ayda bir yaptırdığı kontrolleri için İstanbul'a geldiğini belirtti.

KÜBA İDDİASI YALAN ÇIKTI

Küba'da kanser tedavisi gördüğü yönünde çıkan iddiaları yalanlayan Çağlayan, "Küba'ya bu hastalık teşhis konmadan önce turistik olarak gidecektim. Sonra ameliyat oldu, hastalık çıktı. Küba'ya da turistik amaçlı gittim ama gitmeden önce böyle bir şey olunca 'Ne yaparım orada?' diye yolladık evrakları. Sonra 'Siz iyisiniz. Sizin için Küba'da yapacak bir şey yok' diyerek bana döndüler." dedi.

"KÜBA'YA GEZMEYE GİTTİM"

Çağlayan sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi sosyal medyada bu hastalık başına gelenler bana DM'den yazıyor 'Oraya nasıl gidiliyor? Ne yapmam lazım?' diye. Ben gittim ama gezmeye gittim. Küba Konsolosluğu'nun bir sağlık birimi var, gitmek isteyen oraya başvuracak. Başvurmadan önce bütün evrakları İngilizceye çevirtip o birime verecekler. Sonra ona göre cevap gelecek."