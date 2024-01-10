Kanseri atlatan şarkıcı Şimal'den kötü haber geldi
Meme kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal’den üzen haber geldi. Şarkıcı sosyal medya hesabından apar topar ameliyata alınacağını açıklayarak, sevenlerinden dua istedi.
Ferman ve Ağla Ağla gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Şimal, yakalandığı meme kanserine karşı verdiği mücadeleyle tanındı. Meme kanserini yenen şarkıcıdan kötü bir haber geldi. Beyin tümörü nedeniyle ameliyat olcağını duyuran Şimal, dua istedi.
ŞARKICI ŞİMAL'DEN ÜZEN HABER GELDİ
İlk albümünü 2012 yılında yayınlayan ünlü şarkıcı Şimal, daha önce yakalandığı meme kanseri ile gündeme gelmişti. Yeniden eski hayatına dönen ve konserlerine başlayan Şimal aldığı kötü haber ile sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcı sosyal medya hesabından beyninde tümor tespit edildiğini açıkladı. Ameliyat olacak şarkıcı, takipçilerinden dua istedi.
ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?
25 Nisan 1986 doğumlu Şimal’in 400’e yakın bestesi bulunuyor. İlk olarak 2012 yılında çıkış yapan şarkıcı, Başlangıç adlı albümü piyasaya sürdü. Uzun süre meme kanseriyle mücadele eden Şimal, verdiği mücadeleyle adından söz ettirdi.