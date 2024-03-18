18 Mart 2024 23:41 - Güncelleme : 18 Mart 2024 23:51
83 gündür kayıptı! Kate Middleton'dan aylar sonra ilk fotoğraf!
Geçirdiği karın ameliyatı sonrası hiçbir yerde görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton 83 gün sonra ortaya çıktı. Eşi Galler Prensi William ile görüntülenen Middleton'ın mutlu hali dikkat çekti.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton günlerdir sosyal medyanın gündeminde. Geçirdiği ameliyat sonrası basına hiç yansımayan Middleton'ın hafta sonu eşiyle birlikte at çiftliğine gittiği iddia edildi.
KATE MIDDLETON AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Galler Prensesi Kate Middleton'ın geçirdiği karın ameliyatından bu yana ilk kez dışarıda görüldüğü öne sürüldü. Eşi Prens William ile bir çiftlik dükkanını ziyaret ederken görülen Kate Middleton'ın, mutlu görüntüsü dikkat çekti. The Sun'da yayınlanan görüntüde aynı zamanda Kate Middleton'ın sağlıklı olduğu ve çocuklarıyla ilgilendiği öne sürüldü.
Kaynak: TGRT Haber.com