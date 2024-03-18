83 gündür kayıptı! Kate Middleton'dan aylar sonra ilk fotoğraf!

18 Mart 2024 23:41 - Güncelleme : 18 Mart 2024 23:51

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton günlerdir sosyal medyanın gündeminde. Geçirdiği ameliyat sonrası basına hiç yansımayan Middleton'ın hafta sonu eşiyle birlikte at çiftliğine gittiği iddia edildi.

KATE MIDDLETON AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Galler Prensesi Kate Middleton'ın geçirdiği karın ameliyatından bu yana ilk kez dışarıda görüldüğü öne sürüldü. Eşi Prens William ile bir çiftlik dükkanını ziyaret ederken görülen Kate Middleton'ın, mutlu görüntüsü dikkat çekti. The Sun'da yayınlanan görüntüde aynı zamanda Kate Middleton'ın sağlıklı olduğu ve çocuklarıyla ilgilendiği öne sürüldü.