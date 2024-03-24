Kate Middleton'ın konuşması ve görüntüsünün yapay zekayla hazırlandığı iddia edildi

24 Mart 2024 01:04 - Güncelleme : 24 Mart 2024 01:06

Kate Middleton’ın Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından sonra uzun süre ortalıkta görünmemesinin ardından kanser olduğu ortaya çıkmıştı. Yayınlanan videoda kanser olduğunu açıklayan Kate'in görüntüsünün yapay zeka ile elde edildiği öne sürüldü.

KATE MIDDLETON'IN GÖRÜNTÜSÜNÜN YAPAY ZEKAYLA ELDE EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Kate Middleton'un yayınlanan videonun ardından çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Kate'in öldüğü ve videonun da yapay zeka ile elde edildiği iddiaları sosyal medyada dolaştı. Son olarak Kate'in üzerinde bluzu yıllar önce de giymesi çıkan iddiaları daha güçlendirdi. Yapılan analizde Kate Middleton konuşması ve görüntüsü %96 oran ile yapay zekayla hazırlandığının tespit edildiği öne sürüldü. Kate'in 2016 yılından bir sosyal sorumluluk projesindeki videosundaki kıyafet, saç ve makyajın aynı olması sosyal medyada çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu.