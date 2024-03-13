Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılmasına ünlü isimlerden tepki

13 Mart 2024 18:45 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:45

İstanbul Bahçeşehir'de Eros adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın davası bugün görüldü. İyi hal indirimi uygulanan sanığın iyi hal indirim uygulanarak "Kasten hayvan öldürme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Kedi Eros için bugün birçok ünlü isim de paylaşım yaptı.

CEMAL CAN CANSEVEN

"Keşke bir şiir okumuş, bir kedi sevmiş olsaydınız. Belki bu kadar kirletmezdiniz dünyayı"

ALEYNA TİLKİ

PINAR DENİZ

ÖZGE ULUSOY

EDİS