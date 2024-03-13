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13 Mart 2024 18:45 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:45

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılmasına ünlü isimlerden tepki

Kedi Eros'u vahşice öldüren İbrahim Keloğlan bugün hakim karşısına çıktı. Binlerce kişi adliye koridorlarına akın ederken, Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünlü isimler karara sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Kedi Eros&#039;un katilinin serbest bırakılmasına ünlü isimlerden tepki
Hayvanhaklari, Evcilhayvan, Adalet

İstanbul Bahçeşehir'de Eros adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın davası bugün görüldü. İyi hal indirimi uygulanan sanığın  iyi hal indirim uygulanarak "Kasten hayvan öldürme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Kedi Eros için bugün birçok ünlü isim de paylaşım yaptı. 

CEMAL CAN CANSEVEN 

"Keşke bir şiir okumuş, bir kedi sevmiş olsaydınız. Belki bu kadar kirletmezdiniz dünyayı" 

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılmasına ünlü isimlerden tepki - 1. Resim

ALEYNA TİLKİ 

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılmasına ünlü isimlerden tepki - 2. Resim

PINAR DENİZ

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılmasına ünlü isimlerden tepki - 3. Resim

ÖZGE ULUSOY

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılmasına ünlü isimlerden tepki - 4. Resim

EDİS

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılmasına ünlü isimlerden tepki - 5. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber.com
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