13 Mart 2024 18:45 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:45
Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılmasına ünlü isimlerden tepki
Kedi Eros'u vahşice öldüren İbrahim Keloğlan bugün hakim karşısına çıktı. Binlerce kişi adliye koridorlarına akın ederken, Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünlü isimler karara sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
İstanbul Bahçeşehir'de Eros adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın davası bugün görüldü. İyi hal indirimi uygulanan sanığın iyi hal indirim uygulanarak "Kasten hayvan öldürme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Kedi Eros için bugün birçok ünlü isim de paylaşım yaptı.
CEMAL CAN CANSEVEN
"Keşke bir şiir okumuş, bir kedi sevmiş olsaydınız. Belki bu kadar kirletmezdiniz dünyayı"
ALEYNA TİLKİ
PINAR DENİZ
ÖZGE ULUSOY
EDİS
Kaynak: TGRT Haber.com