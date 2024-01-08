Kibariye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

08 Ocak 2024 16:06 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 16:06

Günaydın’a konuşan Kibariye, “Roman kimliğinizden dolayı geçmişte hor görüldüğünüzü söylemiştiniz. Bu durumu nasıl aştınız?” sorusuna "Şimdi Romanlar altın çağını yaşıyor Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemiz için büyük bir şans. Romanlar için de çok önemli şeyler yaptı.” sözleriyle cevap verdi.

“ROMANLAR ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR”

Romanların altın çağını yaşadığını söyleyen Kibariye, “Allah katında bütün insanlar eşittir, sadece takvada ayrılır. Bu hakikatlere hakim olan birisi olarak çirkin lafları hiç duymadım, kendimi taşıdım, hor gören insanlar zamanı geldi önümde düğme ilikledi. Hamdolsun doğru kul yıkılmaz, Allah insanı şaşırtmasın ve şımartmasın. Roman kimliğimle gurur duyuyorum. Geçmişte Romanlar dışlanıyordu, Roman olduğumuzu zaman zaman açıkça dile getiremiyorduk bile... Şimdi Romanlar altın çağını yaşıyor Türkiye'de. Devletimiz her konuda Roman vatandaşlarımıza destek çıkıyor. Her açıdan Romanlar bu ülkede ikinci sınıf vatandaş olmadıklarını hissediyor. Devletimizi her zaman yanlarında hissediyor. Eskiye göre şimdi her şey daha güzel. Cumhurbaşkanımıza bu konuda minnettarım. Eminim Cumhurbaşkanımız daha da güzel imkanlar sunacak Romanlara.” dedi.

"ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

Cumhurbaşkanımızı lider olarak nasıl buluyorsunuz? Sorusuna da cevap veren Kibariye, “Cumhurbaşkanımıza Allah sağlık sıhhat versin, adam gibi adam. Hakikatleri bilen, son derece dürüst bir lider. Ülkemiz için büyük bir şans. Çok büyük işler yaptı Türkiye için. Romanlar için de çok önemli şeyler yaptı. Onun döneminde kendimizi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak gördük, itilmedik, aksine kıymet gördük. Allah'ım Cumhurbaşkanımızın ve eşinin gönlüne göre versin inşallah.” sözlerine yer verdi.