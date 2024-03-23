23 Mart 2024 23:05 - Güncelleme : 23 Mart 2024 23:05
Kısacık kestirdiği saçlarını bir de sarıya boyadı! Rihanna yeni tarzıyla hiç beğenilmedi
İkinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra yepyeni imajıyla görüntülenen Rihanna, hayranları tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Herkes "Ne yaptın sen" yorumunu yaptı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Geçtiğimiz yıl ikinci çocuğunu kucağına alan Rihanna, son olarak Santa Monica'da görüntülendi. Uzun ve siyah saçlarını sarıya boyayan Rihanna yeni imajıyla hiç beğenilmedi.
RIHANNA STİLİNİ DEĞİŞTİRDİ, HERKES "NE YAPTIN SEN" DEDİ
ABD'li rapçi ASAP Rocky ile ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk bebeklerini, 3 Ağustos 2023'te ise ikinci oğlunu kucağına almıştı Ünlü isim, son olarak yeni imajıyla Santa Monica'da görüntülendi. Siyah saçlarını sarıya boyayan Rihanna'nın yeni tarzı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: TGRT Haber