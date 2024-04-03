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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 23:47 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:47

Kıvanç Tatlıtuğ'a anne yasağı! Oğlunu ilk kez bu kadar sert uyardı

Motosiklet tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ'a annesinden yasak geldi. Kurt Efe adında oğlu olan Tatlıtuğ'a annesi “artık baba oldun” diyerek motosiklet konusunda ikazda bulundu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Kıvanç Tatlıtuğ&#039;a anne yasağı! Oğlunu ilk kez bu kadar sert uyardı

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2022 yılında ise oğlu Kurt Efe'yi kucağına aldı. Tatlıtuğ'un annesi Nurten Hanım, oğlunu motosiklet konusunda uyardı. Oğlunu motosiklet kullanmaması konusunda uyaran Nurten Tatlıtuğ, adeta oğluna aysak koydu. 

KIVANÇ TATLITUĞ'A ANNE YASAĞI 

Stil danışmanı Başak Dize ile evlenen evlenen Kıvanç Tatlıtuğ örnek aile yapısıyla da yakında takip ediliyor. 2022 yılında oğlu Kurt Efe’yi kucağına alan Tatlıtuğ'un annesinden ise oğluna yasak geldi. Motosiklet tutkusuyla bilinen oyuncuya Nurten Hanım, “artık baba oldun” diyerek motosiklet konusunda uyarıda bulundu. Daha önce motosiklet ile büyük bir kaza atlatan Tatlıtuğ'a annesi daha dikkatli olması konusunda bir dizi uyarıda bulunuyor. Annesini kırmayan Kıvanç Tatlıtuğ ise motoruna bir süre ara vermiş. 

Kıvanç Tatlıtuğ'a anne yasağı! Oğlunu ilk kez bu kadar sert uyardı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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