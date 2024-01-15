Kızıl Goncalar 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?

15 Ocak 2024 19:47 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 19:49

Kızıl Goncalar dizisi 3. bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar dizisinin 3. bölümünün yayınlanmaması nedeniyle neden yayınlanmadığını ve ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar dizisi 3. yeni bölüm ne zaman yayınlanıyor, bu hafta var mı yok mu? Detaylar haberimizde…

KIZIL GONCALAR 3. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kızıl Goncalar dizisi bu hafta TV yayın akışında yer almadı. Ancak dizi son bulmadı. Kızıl Goncalar dizinin 3. bölümü 22 Ocak 2024 Pazartesi günü yayınlanacak.

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Kızıl Goncalar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kızıl Goncalar

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Zorunlu yayın

22.15 Yabani

01:45 Adım Farah

KIZIL GONLAR DİZİSİ NEDEN YAYINLANMIYOR?

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti. Cezanın “Toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verildiği duyuruldu. RTÜK’ün aldığı karara karşı hem FOX, hem de yapım şirketi harekete geçmiş ve dava açmıştı. RTÜK’ün 9 milyon TL idari para cezası ile 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta ve bu akşam yayınlanmadı.

Kızıl Goncalar dizisi yapımcısı Faruk Turgut konu ile ilgili geçen hafta “Bu Akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi, RTÜK verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar’ın yayınını yapamıyoruz.” paylaşımında bulunmuştu.

KIZIL GONCALAR OYUNCULARI

Levent Alkanlı (Özcan Deniz)

Meryem Tezel (Özgü Namal)

Cüneyd Güneş (Mert Yazıcıoğlu)

Sadi Hüdayi Güneş (Erkan Avcı)

Beste Özdemir Alkanlı (Hazal Türesan)

Naim Tezel (Mert Turak)

Hasna Güneş (Selen Öztürk)

Suavi Alkanlı (Şerif Erol)

Hande Alkanlı (Duygu Sarışın)

Seçkin Özarslan (Tuğrul Tülek)

Birgül Tezel (Sitare Akbaş)

Zeynep Tezel (Mina Demirtaş)

Mira Alkanlı (Esma Yılmaz)