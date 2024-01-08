Kızılcık Şerbeti hayranları üzülecek! Dizinin biteceği tarih belli oldu

08 Ocak 2024 15:40 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:47

Son olarak 45. bölümle izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Yeni bölüme Özge Özacar’ın oynadığı Görkem karakteri damga vururken, dizi, 65. bölümde sezon finali yapacak.

DİZİ 65. BÖLÜMLE SEZON FİNALİ YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümüne Görkem karakteri damga vurdu. Görkem karakteriyle birlikte abisi Gökhan’a Hasan Emre Avcı, babası Resul’a ise Murat Ercanlı oynayacak. Görkem’in dizide kaç hafta kalacağı, Kıvılcım (Evrim Alasya) ile Ömer’in yaşadıkları uzun ayrılığın ardından ilerleyen bölümlerde tekrar ne zaman barışacağı ise merak konusu. Dizi yeni bir değişiklik olmazsa 65. bölümde sezon finali yapacak.

KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM KİMDİR?

22 Nisan 1995 doğumlu Özge Özacar, oyunculuğa 2015 yılında yer aldığı Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. Oyuncular peş peşe; Oyunbozan, Lise Devriyesi, Meryem, Kefaret, Baba ve Kısmet gibi yapımlarda rol aldı.