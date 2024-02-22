Kızılcık Şerbeti izleyicisine kötü haber! Settar Tanrıöğen bu hafta da yok

22 Şubat 2024 08:56 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 09:06

Geçirdiği ameliyatlar sonrası yoğun bakımda müşahede altında tutulan Settar Tanrıöğen’in bir süre daha hastanede tedavi edileceği öğrenildi.

SETTAR TANRIÖĞEN NE ZAMAN SETLERE DÖNECEK?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakteriyle ekranda olan 61 yaşındaki oyuncu Settar Tanrıöğen, 2 bölüm daha dizide yer alamayacak. Bu Cuma taburcu olması beklenen oyuncunun hastanedeki tedavisine 2 hafta daha devam edilecek. İleriki bölümler için de Settar Tanrıöğen’in doktorlarından alınacak bilgiye göre taburcu olup olmayacağı kesinleşecek.