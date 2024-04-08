Kızılcık Şerbeti'nde baba kızı oynadılar! İki oyuncunun eğlenceli karesine beğeni yağdı

08 Nisan 2024 22:08 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 22:10

Başrolünde Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonuna usta oyuncu Kayra Şenocak ile kızı rolünde genç oyuncu Gizem Yanık dahil oldu. Geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan iki isim, buluştu. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan iki isim, "Birtakım özlemler giderildi" notunu düştü. İki isme Şenocak'ın eşi Ayşe Hanım da eşlik etti.