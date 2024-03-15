Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi

15 Mart 2024 19:55 - Güncelleme : 15 Mart 2024 20:00

Geçirdiği beyin kanaması sonrası uzun süredir hastanede tedavi altında olan Settar Tanrıöğen'den bugün sevindiren haber geldi. Usta oyuncu bugün taburcu oldu.

SETTAR TANRIÖĞEN'DEN SEVİNDİREN HABER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 63 yaşındaki değerli oyuncu Settar Tanrıöğen dün taburcu oldu ve evine geçti. 3 ay sonra çalışma hayatına dönebileceği umut edilen, yakın döneme ilişkin hafıza sorunlarının tamamen kalkacağı öğrenilen sanatçı tiyatro metinlerini de unutmadığı ortaya çıktı. Oyuncu bir süre evinde dinlenecek. Usta isim Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüne de geri dönmeyecek.