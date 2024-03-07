Kızılcık Şerbeti'nin efsanesi Settar Tanrıöğen'den bir kötü haber daha
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah rolüyle yer alan Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 2 kez ameliyat olmuştu. Taburcu olması beklenen oyuncudan kötü haber geldi.
Başrolünde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah rolüyle yer alan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası diziden ayrılma kararı almıştı. Bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen oyuncu, yapılan kontrollerin ardından tekrar ameliyata alındı. 3. kez ameliyat olan oyuncu sevenleri korkuttu.
SETTAR TANRIÖĞEN 3. KEZ AMELİYAT OLDU
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kontrolleri sonrası tekrar ameliyata alınan Settar Tanrıöğen'in tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Settar Tanrıöğen, geçirdiği ameliyatlar sonrasında hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi Kızılcık Şerbeti'nden ayrılma kararı aldı. Bu hafta taburcu olması beklenen oyuncunun sürekli başının ağrımasının ardından bir kez daha ameliyata alındığı belirtildi.