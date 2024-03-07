Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Kızılcık Şerbeti'nin efsanesi Settar Tanrıöğen'den bir kötü haber daha
07 Mart 2024 08:42 - Güncelleme : 07 Mart 2024 09:51

Kızılcık Şerbeti'nin efsanesi Settar Tanrıöğen'den bir kötü haber daha

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah rolüyle yer alan Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 2 kez ameliyat olmuştu. Taburcu olması beklenen oyuncudan kötü haber geldi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Kızılcık Şerbeti&#039;nin efsanesi Settar Tanrıöğen&#039;den bir kötü haber daha

Başrolünde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah rolüyle yer alan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası diziden ayrılma kararı almıştı. Bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen oyuncu, yapılan kontrollerin ardından tekrar ameliyata alındı. 3. kez ameliyat olan oyuncu sevenleri korkuttu.

SETTAR TANRIÖĞEN 3. KEZ AMELİYAT OLDU 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kontrolleri sonrası tekrar ameliyata alınan Settar Tanrıöğen'in tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Settar Tanrıöğen, geçirdiği ameliyatlar sonrasında hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi Kızılcık Şerbeti'nden  ayrılma kararı aldı. Bu hafta taburcu olması beklenen oyuncunun sürekli başının ağrımasının ardından bir kez daha ameliyata alındığı belirtildi. 

Kızılcık Şerbeti'nin efsanesi Settar Tanrıöğen'den bir kötü haber daha - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...