Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni isim! İlk fotoğraf geldi

25 Mart 2024 20:19 - Güncelleme : 25 Mart 2024 20:19

Başrolünde Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Ceren Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Giray rolüyle Kaan Taşaner dahil oldu. Dizinin ilk fragmanı büyük ilgi görürken, oyuncunun partneri Sıla Türkoğlu ile karesi ise beğeni topladı.

KAAN TAŞANER'DEN İLK KARE

Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin bu hafta yayınlanacak bölümüne yeni bir oyuncu dahi oluyor. Kaan Taşaner'in katıldığı dizide oyuncu, Giray rolüyle izleyici karlısına çıkacak. Ünlü bir ilaç şirketinin patronu olan Giray, önce Nilay’ın şüphesi nedeniyle daha sonra ise okuduğu okulda Sıla Türkoğlu’nun oynadığı Doğa’nın karşısına çıkacak. Sıla Türkoğlu ile Kaan Taşaner'in ilk karesi sosyal medyada paylaşıldı.