Kızını herkesten saklayan Murat Yıldırım'ın planını kayınpederi bozdu

28 Şubat 2024 09:27 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 09:39

Asi, Suskunlar ve Ramo gibi dizilerde rol alan Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı İman Elbani evlenmiş ve çiftin Miray adını verdikleri bir kızı dünyaya gelmişti. Kızlarının yüzünü göstermeyen çiftin planını ise oyuncunun kayınpederi bozdu.

KAYINPEDERİ YANLIŞLIKLA PAYLAŞTI

2022 yılında Miray adını verdikleri kızları dünyaya gelen Murat Yıldırım ile İman Elbani çifti, kızlarının yüzlerinin görünmemesine dikkat ediyordu. Ancak Elbani’nin babası, Murat Yıldırım ile kızı Miray’ın videosunu sosyal medyadan paylaşınca tüm plan suya düşmüş oldu. Tüm sosyal medyada videonun yayılmasının ardından Yıldırım da kendi sosyal medya hesabından ilk kez kızının yüzünü paylaşmış oldu.

ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Murat Yıldırım'ın kızı Miray'ın yüzü ilk kez görünmüş oldu. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Miray2ın sempatik halleri sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.