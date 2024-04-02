02 Nisan 2024 19:34 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 19:34
Klip çekimini o gece kulübünde yapmıştı! Sinan Akçıl'dan Gayrettepe'deki yangınla ilgili paylaşım
Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Felaketin yaşandığı gece kulübünde klip çektiğini belirten şarkıcı Sinan Akçıl, üzüntüsünü dile getirdi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Beşiktaş Gayrettepe'de tadilatta olan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken burada daha önce klip çeken Sinan Akçıl'dan da paylaşım geldi.
SİNAN AKÇIL'DAN GECE KULÜBÜNDE ÇIKAN YANGINLA İLGİLİ PAYLAŞIM
Beşiktaş'ta tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İşletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınırken burada daha önce klip çektiğini belirten Akçıl da paylaşım yaparak. "Yazık.. daha önce klip çektiğim ünlü bir club "şimdilik" 27 Canımızı kaybettik.. İhmali olan kim varsa cezasını çeker inşallah! Başımız sağolsun....." dedi .
Kaynak: TGRT Haber.com