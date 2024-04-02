Klip çekimini o gece kulübünde yapmıştı! Sinan Akçıl'dan Gayrettepe'deki yangınla ilgili paylaşım

02 Nisan 2024 19:34 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 19:34

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilatta olan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken burada daha önce klip çeken Sinan Akçıl'dan da paylaşım geldi.

SİNAN AKÇIL'DAN GECE KULÜBÜNDE ÇIKAN YANGINLA İLGİLİ PAYLAŞIM

Beşiktaş'ta tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İşletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınırken burada daha önce klip çektiğini belirten Akçıl da paylaşım yaparak. "Yazık.. daha önce klip çektiğim ünlü bir club "şimdilik" 27 Canımızı kaybettik.. İhmali olan kim varsa cezasını çeker inşallah! Başımız sağolsun....." dedi .