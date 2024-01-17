Kübra dizisi ekibi merak edilen soruları cevapladı!

17 Ocak 2024 10:00 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:00

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, Taylan Biraderler imzalı "Kübra" dizisi 18 Ocak'ta Netflix izleyicisi ile buluşacak. Beyazperde Genel Yayın Yönetmeni Hande Kara'nın "Kübra" ekibinden Yağmur Taylan, Durul Taylan, Ahsen Eroğlu, Aslıhan Malbora ve Aytek Şayan ile diziye dair konuştular.

Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan "Kübra", kendi halinde bir genç olan Gökhan’ın, telefonuna gelen gizemli mesajlar sonucunda kendisini hiç beklenmedik olayların içinde bulmasını konu ediniyor. Evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışan Gökhan'ın hayatı, üye olduğu sanal bir uygulamadan, Kübra isimli bir hesaptan gelen "Sen Farklısın!" mesajıyla değişmeye başlar.

Ahsen Eroğlu, Aslıhan Malbora ve Aytek Şayan Kübra dizisinde yer alan karakterler hakkında konuştular. Karakterlerin yaşadıkları dönüşümleri, hangi süreçlerden geçeceklerini dile getirdiler. Dizinin yönetmenleri Taylan Biraderler de Kübra’yı nasıl oluşturduklarını bu yapımın ortaya çıkış sürecinden bahsettiler.