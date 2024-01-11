Kurtlar Vadisi doğruyu söylemiş! Jeffrey Epstein skandalını yıllar önce işlemişler...

11 Ocak 2024 11:47 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:16

Epstein skandalında ortaya çıkan yeni iddialar tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü kişilerin de adının geçtiği pedofili ve istismar davasında yer alan amaçlardan birinin de çocuklardan "adrenokrom" hücreli kan alarak insan ömrünü uzatmak olduğu öne sürülmüştü. Aynı konunun, yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde de işlendiği ortaya çıktı.

JEFFREY EPSTEİN SKANDALI KURTLAR VADİSİNDE İŞLENDİ Mİ?

Jeffrey Epstein’ın aynı zamanda çocukları kaçırıp kanlarını zenginlere sattığı öne sürüldü. "Adrenochrome" olarak bilinen çocuk kanı, zengin insanların ömürlerini uzatmak için kullanılıyor. Ortaya çıkan bu skandal olay dünyanın gündemine bomba gibi otururken, yayınlandığı dönemde geniş bir kitle tarafından izlenen Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan bir sahne akıllara Epstein skandalını getirdi. O sahnede 'Yüce Majesteleri'ni iyileştirmek için çocuk kanının kullandığı bir sahne yer alıyor. Bahsi geçen sahnede şöyle bir konuşma geçiyor; Doktor, "Majesteleri daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için kanını tazeleyip gençleşecek." derken, Arthur ise "Çocuklar ölecek öyle mi" diyor. Kurtlar Vadisinin bu sahnesi ile Jeffrey Epstein skandalını yıllar önce görüldüğü iddia edildi.