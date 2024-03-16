16 Mart 2024 00:22 - Güncelleme : 16 Mart 2024 00:22
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si duygulandırdı! Yıllar sonra aynı şarkıyı seslendirdi
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Memati rolüyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun, yıllar sonra dizide ikonik sahne olan 'Bu Şehir Girdap Gülüm' şarkısını yeniden seslendirdi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Başrolünde Necati Şaşmaz'ın yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Memati'yi oynayan Gürkan Uygun, dizide söylediği şarkıyı yıllar sonra tekrar söyledi.
İKONİK SAHNEYİ AKILLARA GETİRDİ
Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin Memati karakterini oynayan Gürkan Uygun dizideki sahnesini yeniden oynadı. Dizide seslendirdiği "Bu Şehir Girdap Gülüm" şarkısını yıllar sonra yeniden seslendiren Uygun performansı ile alkışları topladı.
Kaynak: TGRT Haber.com