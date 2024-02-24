Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a kötü haber! Bolu'daki fabrikasında patlama
24 Şubat 2024 15:25 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 15:54

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a kötü haber! Bolu'daki fabrikasında patlama

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar rolüyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın Bolu'da bulunan fabrikasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Kurtlar Vadisi&#039;nin Polat Alemdar&#039;ı Necati Şaşmaz&#039;a kötü haber! Bolu&#039;daki fabrikasında patlama
Necati Şaşmaz

Efsane dizi Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Polat Alemdar karakteriyle fenomen haline gelen Necati Şaşmaz'a ait fabrikada patlama gerçekleşti. Fabrikada alevlenen talaşların patlamaya neden olduğu öğrenildi. 

FABRİKADA PATLAMA 

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz’ın Gerede’de bulunan ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlenmesiyle talaşlar patlamaya neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrikada üretime devam edildi.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama - 1. Resim

Necati Şaşmaz'a ait olan ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçen fabrikada ahşap palet fabrikasında dış ve iç mekan tasarımları, yüzey işlemleri, aksesuarlar, yapısal ahşaplar ve özel çözümler üretiliyor.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a kötü haber! Bolu'daki fabrikasında patlama - 2. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...