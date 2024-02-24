Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a kötü haber! Bolu'daki fabrikasında patlama

24 Şubat 2024 15:25 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 15:54

Efsane dizi Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Polat Alemdar karakteriyle fenomen haline gelen Necati Şaşmaz'a ait fabrikada patlama gerçekleşti. Fabrikada alevlenen talaşların patlamaya neden olduğu öğrenildi.

FABRİKADA PATLAMA

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz’ın Gerede’de bulunan ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlenmesiyle talaşlar patlamaya neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrikada üretime devam edildi.

Necati Şaşmaz'a ait olan ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçen fabrikada ahşap palet fabrikasında dış ve iç mekan tasarımları, yüzey işlemleri, aksesuarlar, yapısal ahşaplar ve özel çözümler üretiliyor.