Kurtlar Vadisi'nin Safiye Karahanlı'sı Begüm Kütük'ten 'çocuk açıklaması: Dualarınıza çok ihtiyacım var

20 Mart 2024 19:12 - Güncelleme : 20 Mart 2024 19:12

2010 yılında Erdil Yaşaroğlu ile evlenen sunucu ve oyuncu Begüm Kütük, 2018 yılında 3,5 aylık hamileyken bebeğinin anne karnında ölmesiyle büyük üzüntü yaşamıştı. Muhabirlerin çocuk sorusunu cevaplayan Kütük, "Arkadaşlar bu çok hassas bir konu, siz bunu sorduğunuz zaman tepki görüyoruz ama iyi niyetle sorduğunuzu biliyorum." diyerek duygularını paylaştı.

BEGÜM KÜTÜK'DEN 'ÇOCUK' AÇIKLAMASI

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Safiye Karahan rolüyle hafızalara kazınan Begüm Kütük, muhabirlerin 'çocuk' sorusuna cevap verdi. 2018 yılında hamileyken bebeğini kaybeden Kütük, "Çocuğumun olmasını çok istiyorum, inşallah olursa söz ilk size söyleyeceğim ve burada mutluluktan tepineceğim. Arkadaşlar bu çok hassas bir konu, siz bunu sorduğunuz zaman tepki görüyoruz ama iyi niyetle sorduğunuzu biliyorum. Evet çocuk çok istiyorum, Allah sağlığıyla nasip etsin inşallah. Allah isteyen herkese nasip etsin. Uğraşıyoruz, deniyoruz, çaba harcıyorum bu konuda. İnşallah olsun, paylaşırım sizinle ama çok istiyorum olmasını. Dualarınıza çok ihtiyacım var. Bana dua edin." dedi.