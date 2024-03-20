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20 Mart 2024 19:12 - Güncelleme : 20 Mart 2024 19:12

Kurtlar Vadisi'nin Safiye Karahanlı'sı Begüm Kütük'ten 'çocuk açıklaması: Dualarınıza çok ihtiyacım var

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile evli olan Begüm Kütük, çocuk sahibi olmayı çok istediklerini dile getirerek dua istedi. 2018 yılında 3,5 aylık hamileyken bebeğini kaybeden Kütük, "Arkadaşlar bu çok hassas bir konu" diyerek duygularını paylaştı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Kurtlar Vadisi&#039;nin Safiye Karahanlı&#039;sı Begüm Kütük&#039;ten &#039;çocuk açıklaması: Dualarınıza çok ihtiyacım var

2010 yılında Erdil Yaşaroğlu ile evlenen sunucu ve oyuncu Begüm Kütük, 2018 yılında 3,5 aylık hamileyken bebeğinin anne karnında ölmesiyle büyük üzüntü yaşamıştı. Muhabirlerin çocuk sorusunu cevaplayan Kütük, "Arkadaşlar bu çok hassas bir konu, siz bunu sorduğunuz zaman tepki görüyoruz ama iyi niyetle sorduğunuzu biliyorum." diyerek duygularını paylaştı. 

BEGÜM KÜTÜK'DEN 'ÇOCUK' AÇIKLAMASI 

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Safiye Karahan rolüyle hafızalara kazınan Begüm Kütük, muhabirlerin 'çocuk' sorusuna cevap verdi. 2018 yılında hamileyken bebeğini kaybeden Kütük, "Çocuğumun olmasını çok istiyorum, inşallah olursa söz ilk size söyleyeceğim ve burada mutluluktan tepineceğim. Arkadaşlar bu çok hassas bir konu, siz bunu sorduğunuz zaman tepki görüyoruz ama iyi niyetle sorduğunuzu biliyorum. Evet çocuk çok istiyorum, Allah sağlığıyla nasip etsin inşallah. Allah isteyen herkese nasip etsin. Uğraşıyoruz, deniyoruz, çaba harcıyorum bu konuda. İnşallah olsun, paylaşırım sizinle ama çok istiyorum olmasını. Dualarınıza çok ihtiyacım var. Bana dua edin." dedi. 

Kurtlar Vadisi'nin Safiye Karahanlı'sı Begüm Kütük'ten 'çocuk açıklaması: Dualarınıza çok ihtiyacım var - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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