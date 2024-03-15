Kuş Uçuşu dizisi final yapıyor! Tarih belli oldu

15 Mart 2024 23:16 - Güncelleme : 15 Mart 2024 23:16

İlk iki sezonuyla beğeni toplayan Kuş Uçuşu dizisinin final tarihi belli oldu. Netflix, dizinin final tarihini yayınlarken, yeni sezondan ilk sahneyi de seyircisiyle buluşturdu.

KUŞ UÇUŞU DİZİSİNİN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

İkinci sezonunda Birce Akalay'ın Lale Kıran, Miray Daner'in ise Aslı Tuna karakteriyle izleyici karşısına çıktığı Kuş Uçuşu dizisinde iki kadın karakterinin çekişmelerini ve hırsları ekrana yansıdı. 11 Nisan'da final sezonu yayınlanacak dizinin son sezonunda ise kameraların karşısına bu defa başka bir tanıdık yüzler çıkarken, yapılan anlaşmalar bir bir bozulacak. Netflix, 11 Nisan’da izleyiciyle buluşacak dizinin final sezonundan ilk klibi yayınladı.