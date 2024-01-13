Kuzey Irak’taki hain saldırı sonrası ünlülerden taziye mesajları yağdı
Türkiye 12 Ocak Cuma akşamı Kuzey Irak’tan gelen acı haberle yıkıldı. Kuzey Irak’taki teröristler ile çıkan çatışmada 9 asker şehit edildi. Türkiye’yi yasa boğan bu haberin ardından ünlü isimlerde tek tek sosyal medyadan taziye mesajları yayınladılar.
Geçtiğimiz akşam Kuzey Irak’ta, TSK’nın üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Haberi alan ünlü isimlerde duydukları acıları sosyal medya üzerinden paylaştılar.
İBRAHİM BÜYÜKAK
İbrahim Büyükak, paylaşımında "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
BERFU YENENLER
Berfu Yenenler, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve güç diliyor. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.
ACUN ILICALI
Acun Ilıcalı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
DEMET AKALIN
Demet Akalın, üzüntüsünü "Çok çok üzgünüm. Şehitlerimize rahmet diliyorum" diye paylaştı.
ALİŞAN
Alişan, "Teröre ve destekleyenlere lanet olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye’me baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.