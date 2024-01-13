Tgrt Haber
13 Ocak 2024 09:18 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 09:19

Kuzey Irak’taki hain saldırı sonrası ünlülerden taziye mesajları yağdı

Türkiye 12 Ocak Cuma akşamı Kuzey Irak’tan gelen acı haberle yıkıldı. Kuzey Irak’taki teröristler ile çıkan çatışmada 9 asker şehit edildi. Türkiye’yi yasa boğan bu haberin ardından ünlü isimlerde tek tek sosyal medyadan taziye mesajları yayınladılar.

Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Kuzey Irak’taki hain saldırı sonrası ünlülerden taziye mesajları yağdı
Alişan, Demet Akalın, İbrahim Büyükak

Geçtiğimiz akşam Kuzey Irak’ta, TSK’nın üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Haberi alan ünlü isimlerde duydukları acıları sosyal medya üzerinden paylaştılar.

Kuzey Irak’taki hain saldırı sonrası ünlülerden taziye mesajları yağdı

İBRAHİM BÜYÜKAK

İbrahim Büyükak, paylaşımında "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kuzey Irak’taki hain saldırı sonrası ünlülerden taziye mesajları yağdı

BERFU YENENLER

Berfu Yenenler, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve güç diliyor. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

Kuzey Irak’taki hain saldırı sonrası ünlülerden taziye mesajları yağdı

ACUN ILICALI

Acun Ilıcalı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kuzey Irak’taki hain saldırı sonrası ünlülerden taziye mesajları yağdı

DEMET AKALIN

Demet Akalın, üzüntüsünü "Çok çok üzgünüm. Şehitlerimize rahmet diliyorum" diye paylaştı.

Kuzey Irak’taki hain saldırı sonrası ünlülerden taziye mesajları yağdı

ALİŞAN

Alişan, "Teröre ve destekleyenlere lanet olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye’me baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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