Kuzey Irak’taki hain saldırı sonrası ünlülerden taziye mesajları yağdı

13 Ocak 2024 09:18 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 09:19

Geçtiğimiz akşam Kuzey Irak’ta, TSK’nın üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Haberi alan ünlü isimlerde duydukları acıları sosyal medya üzerinden paylaştılar.

İBRAHİM BÜYÜKAK

İbrahim Büyükak, paylaşımında "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

BERFU YENENLER

Berfu Yenenler, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve güç diliyor. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

ACUN ILICALI

Acun Ilıcalı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

DEMET AKALIN

Demet Akalın, üzüntüsünü "Çok çok üzgünüm. Şehitlerimize rahmet diliyorum" diye paylaştı.

ALİŞAN

Alişan, "Teröre ve destekleyenlere lanet olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye’me baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.