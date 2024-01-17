Leonardo DiCaprio'dan Türkiye paylaşımı: Her şeye rağmen hâlâ var!

17 Ocak 2024 20:23 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 20:37

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, SHOAL adlı Doğa Koruma Örgütünce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan leopar sazanının tespiti için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Münevver Oral, 3 ay önce çalışma başlattı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan arama çalışmaları sonucunda, balıkçı Mehmet Ülkü'nün de desteği ile 50 santimetrelik 2 kilogram ağırlığında siyah benekli balık yakalandı. Yapılan inceleme sonucu, yakalanan balığın leopar sazanı olduğu tespit edildi.

Leopar sazanını Ilısu Barajı'nın aşağı kesimlerinde aradıklarını belirten Kaya, "Hasankeyf civarlarında aşağı kesimlerinde aramaya başladık. Cizre dolaylarında mümkün mertebe aşağı, hatta sınıra gittik. Irak sınırı, Suriye sınırı civarında aramalarda bulunduk. Bizim için en ideal nokta olduğuna kanaat getirdik. Bölgeden ayrıldıktan sonra irtibat halinde olduğumuz, gerçekten bu olayı bilinçli bir şekilde hedefine koyan balıkçımız Mehmet Ülkü'nün desteğiyle balığı bulmuş olduk." dedi.

Kaya, aynı gün ikinci balığın da bulunduğunu, bu gelişmenin popülasyon adına sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Yıllardır aranan ve bulunamayan balık, aynı gün ikinci balığı da buluyorsunuz. Gerçekten çok şaşırtıcı bir şeydi bizim için. Her iki bireyden biri 20 santim, biri 50 santim Dicle Nehri'ne, kendi ana yurtlarına salmış olduk." diye konuştu.

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio,dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasındaki leopar sazanıyla ilgili paylaşımda bulundu. DiCaprio'nun gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Dicaprio, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden keşfedildi: Türkiye’deki bir grup balık bilimcisi, benekli bir balık olan Leopar Sazanı’nı Dicle Nehri’nin Türkiye kısmında buldu. Bu yeniden keşif, tatlı su balıklarının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğu, küresel tatlı su balıklarının küresel olarak azaldığı bir zamanda umut veriyor."

"Bu, rewild ve Shoal’ın en çok aranan kayıp balık listesinde olup yeniden keşfedilen ikinci tür. İlki, Batman Çopra Balığı, 2021 yılının sonunda Türkiye’nin güneydoğusunda aynı gözü pek ekip tarafından bulunmuştu."

"Leopar Sazanı, bir zamanlar Türkiye’nin doğusundan, Suriye’nin doğusu, İran ve Irak’a kadar Dicle-Fırat nehir sisteminde bol bulunurdu. Ancak son 30 yıl içinde balıkçılık, kirlilik, habitatın yok edilmesi ve baraj inşaatı bu türün neslini tükenmenin eşiğine getirdi."

“'Nesli tükenmenin eşiğine getirilen bir türün, her şeye rağmen hala var olduğunu bulma hissi gibisi yok' diyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Kara, 'Bu yeni bir tür keşfetmekten bile daha heyecan verici çünkü nadir bir türe ikinci bir şans verebileceğimiz anlamına geliyor' dedi.