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    • 10 Ocak 2024 14:09 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 14:09

    Linçlere dayanamayan Selena Gomez, 429 milyonluk hesabına ara verdi

    Şarkıcı Selena Gomez 429 milyon takipçiye sahip sosyal medya hesabına ara verdiğini açıkladı. Hayranları, yılda en az bir kere sosyal medyaya ara verdiğini açıklayan Gomez’e isyan etti.

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
    Linçlere dayanamayan Selena Gomez, 429 milyonluk hesabına ara verdi
    Selena Gomez

    Çocukluktan itibaren oyunculuk ve şarkıcılık yapan Selena Gomez, sosyal medyada en çok takipçiye sahip 2. isim olarak yer alıyor. Her yaptığı olay olan Gomez, son olarak Justin Bieber’ın 2011 yılında yayınladığı Selena Gomez’li fotoğrafın tekrar gündeme gelmesiyle linç edildi. Gomez, bu olaydan sonra tekrar sosyal medyaya ara verme kararı aldı.

    ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU

    İddialara göre Selena Gomez, oyuncu Timothée Chalamet ile fotoğraf çektirmek istedi ancak beraber olduğu Kylie Jenner buna izin vermedi. Gomez’in yaşadığı olayı yakın arkadaşı Taylor Swift’e anlattığı iddia edildi.

    Linçlere dayanamayan Selena Gomez, 429 milyonluk hesabına ara verdi

    Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Disney yıllarından beri adını duyurmaya etti. Ödül töreninde yakın arkadaşı Taylor Swift ile konuşması gündem olan Gomez, yayınladığı video ile sayfasına veda etti.

     

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    Selena Gomez
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