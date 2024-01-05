Lüks villasını tamir eden işçileri döven Ferman Toprak gözaltına alındı

05 Ocak 2024 09:02 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 09:15

Ferman Toprak’ın lüks villasının tadilatını yapan işçiler şarkıcı ve arkadaşlarının kendilerine sopa ve yumruklarla saldırdığını söyleyerek, "Silahın kabzasıyla kimimizin kafasına kimimizin göğsüne vurdular. Ferman Toprak, 'Savcı da benim hakim de benim ceza almam' dedi. Biz canımızı zor kurtardık.” sözlerine yer verdi.

İŞÇİLER PARALARINI ALAMADI

Show Tv'nin haberine göre, "Hayatı Tesbih Yapmışım" şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı Ferman Toprak, Beykoz'daki 5 katlı lüks villasını tadilat ettirmek için 1,5 milyon liraya anlaştı. Bir süre sonra 1,5 milyon liranın çok olduğunu 800 milyon lira ödeyebileceğini Ferman Toprak, işçilerle tartışmaya başladı. Villanın tadilatını bitiren işçiler, ünlü şarkıcının arkadaşlarıyla birlikte kendilerine saldırdığını söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan işçiler Ferman Toprak'tan şikayetçi oldu. Ferman Toprak, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, işçiler, yaşadığı anları, "Yaklaşık 2 aydır Ferman Toprak'la çalışıyoruz. 'Benim param yok. Biz doğuluyuz, 1,5 milyona el sıkışalım.' dedi. 'Tamam, senin canın sağ olsun.' dedim. Biz sabah hem çalışmaya hem de paramızı almaya geldik. Adam arabadan iner inmez zaten arkadaşlarıyla beraber silah çektiler. Silahın kabzasıyla kimimizin kafasına kimimizin göğsüne vurdular. Bize fırsat vermediler.” sözleriyle anlattı.

“SAVCI DA BENİM HAKİM DE BENİM”

Olay anını anlayan işçi, "Ben Ferman Toprak'ı tuttum arabamın arkasına götürdüm. 'Bak Ferman abi akıllı ol. Birini vurursan cezaevine girersin.' dedim. Toprak, 'Savcı da benim hakim de benim. Ceza almam.' dedi. O evde alçı, boya komple her şeyi ben yaptım. Bütün parayı biz kendimiz verdik. Ferman Toprak silahın kabzasıyla alnıma vurdu. Biz canımızı zor kurtardık. Parayı ödememek için çamura yatıyor." dedi.