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15 Mart 2024 00:15 - Güncelleme : 15 Mart 2024 00:17

Maddi zorluk çeken Serpil Örümcer şimdi de şarkılarını satıyor

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Serpil Örümcer bir süredir yaşadığı maddi zorluklarla gündemde. Daha önce eski fotoğraflarını satan usta isim bu sefer ise şarkılarını satışa çıkardığını duyurdu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Serpil Örümcer, Cd Satışı, Maddi Zorluklar

Bir dönemin en ünlü oyuncuları arasında yer alan Serpil Örümcer son yıllarda yaşadığı maddi zorluklar ile gündemde. İlk olarak fotoğraflarını satan oyuncu şimdi ise CD'ye aktardığı şarkılarını satışa sundu. 

SERPİL ÖRÜMCER ŞİMDİ DE ŞARKILARINI SATIYOR 

1967 yılında güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başlayan Serpil Örümcer, son günlerde yaşadığı maddi zorluklarla gündeme geliyor.  
71 yaşındaki Serpil Örümcer şimdi de şarkılarını bir CD'de topladı ve satışa çıkardı. Sosyal medya hesabından 300 liradan satışa çıkardığını açıklayan Örümcer, "1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi. 

Maddi zorluk çeken Serpil Örümcer şimdi de şarkılarını satıyor - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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